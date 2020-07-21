В Украине ненадолго спадет жара: в каких областях похолодает

Сегодня часть Украины снова накроют грозы и эти дожди продолжатся завтра. Но на большей части территории страны 22 июля будет сухая погода. В то же время в некоторых областях спадет жара и будет комфортная температура.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра через Украину пройдет холодный атмосферный фронт, вследствие чего снизится температура воздуха на севере, западе страны и частично в центре (в Винницкой и Черкасской областях). В этих регионах ожидается днем в среду ​​20-25 градусов.

"На остальной территории Украины – юг, восток и большинство центра – удержится высокая температура воздуха, 25-32 градуса. Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный … Осадки вероятны в Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Большая часть Украины будет в основном в сухой, максимум облачной, погоде", – сказала Диденко.

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В Киеве в среду будет свежо, дневная температура воздуха снизится до 22-24 градусов. Днем столица уже окажется в тыловой части фронта, поэтому дождей вряд ли стоит ожидать.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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