В Украине незаконно появилась российская вакцина от кори, ее требуют изъять и уничтожить

Единственная законная в Украине вакцина от кори – из Британии – закончилась, отметила фармацевт

В украинских аптеках незаконно появилась вакцина от кори, которую требуют изъять и уничтожить, так как препарат не зарегистрирован.

Бешеный спрос на вакцину против кори украинцы почувствовали в декабре с началом эпидемии. Тогда в наличии был британский препарат. Но очень скоро, рассказывает фармацевт Людмила Войтенко, его полностью разобрали.

"Это единственная вакцина, которая у нас зарегистрирована на всех законных основаниях, которую мы можем реализовывать. К сожалению, сейчас нету", – сказала она.

Зато появилась российская, но все аптеки на днях получили запрет на ее продажу. Фармацевт с этим решением согласна. Говорит, препарат попал в Украину незаконно и не имеет регистрации, и как оказался на нашем рынке – большой вопрос.

По ее словам, это нарушение закона и данный препарат, скорее всего, был доставлен в Украину контрабандным путем и незаконно приобретен аптеками.

Зарегистрированных российских лекарств у нас все меньше. По официальным данным, они составляют 3% от всего ассортимента. Это только те медикаменты, которые не имеют аналогов. Даже российский препарат должен обязательно иметь инструкцию на украинском языке.

Полгода назад Минздрав выступил с инициативой запретить ввоз российских лекарств в Украину, но правительство ее не поддержало.

Ранее сообщалось, уровень заболеваемости корью в Украине не падает, в Минздраве озвучили прогнозы. В середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.