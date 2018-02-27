В Украине незаконно появилась российская вакцина от кори, ее требуют изъять и уничтожить

Сегодня, 15:20

Единственная законная в Украине вакцина от кори – из Британии – закончилась, отметила фармацевт


В украинских аптеках незаконно появилась вакцина от кори, которую требуют изъять и уничтожить, так как препарат не зарегистрирован.

Бешеный спрос на вакцину против кори украинцы почувствовали в декабре с началом эпидемии. Тогда в наличии был британский препарат. Но очень скоро, рассказывает фармацевт Людмила Войтенко, его полностью разобрали.

"Это единственная вакцина, которая у нас зарегистрирована на всех законных основаниях, которую мы можем реализовывать. К сожалению, сейчас нету", – сказала она.

Зато появилась российская, но все аптеки на днях получили запрет на ее продажу. Фармацевт с этим решением согласна. Говорит, препарат попал в Украину незаконно и не имеет регистрации, и как оказался на нашем рынке – большой вопрос.

По ее словам, это нарушение закона и данный препарат, скорее всего, был доставлен в Украину контрабандным путем и незаконно приобретен аптеками.

Зарегистрированных российских лекарств у нас все меньше. По официальным данным, они составляют 3% от всего ассортимента. Это только те медикаменты, которые не имеют аналогов. Даже российский препарат должен обязательно иметь инструкцию на украинском языке.

Полгода назад Минздрав выступил с инициативой запретить ввоз российских лекарств в Украину, но правительство ее не поддержало.

Ранее сообщалось, уровень заболеваемости корью в Украине не падает, в Минздраве озвучили прогнозы. В середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.
Россия, аптеки, вакцина, корь, препарат

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине незаконно появилась российская вакцина от кори, ее требуют изъять и уничтожить". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: pixabay.com

Вспышка кори в Харькове: заболели три человека

Вчера, 17:14

Сейчас заболевшие находятся в стационаре

Запорожье

Фото: antikor.com.ua

Корь в Украине: запорожские медики озвучили оперативные данные

23 Февраля, 19:27

По данным на 23 февраля в Запорожской области отмечено 179 случаев кори
Загрузка...

Украина

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня"

Геннадий Москаль обматерил министра: Гройсман требует извинений, соцсети бурлят

23 Февраля, 13:35

Соцсети бурно обсуждают нецензурное высказывание губернатора

Одесса

Фото: spec-kor.com.ua

Корь продолжает забирать человеческие жизни: в Одессе умерли двое младенцев

20 Февраля, 22:27

Все детские стационары подвергнутся проверке
Загрузка...