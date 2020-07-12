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В Украине обесточены 100 населенных пунктов: спасатели предупредили об еще одной опасности

12 июля, 09:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На Закарпатье объявили ІІ уровень опасности

В Украине в результате непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 7:00 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 100 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская – 54, Ровенская – 29 и Закарпатская – 17", – говорится в сообщении.

Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Кроме того, спасатели предупредили об ухудшении погодных условий 12 июля. В районе Карпат и Закарпатья объявлен желтый и оранжевый уровень опасности.

"В западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (І уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый)", - написала пресс-служба ГСЧС.

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Тем временем на западе страны продолжается ликвидация последствий наводнения. По данным службы, подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков больше нет. Сейчас остаются поврежденными 549 км автодорог и 213 мостов, полностью разрушены 202,4 км дорог и 95 мостов.

Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Кроме того, во Львовской области из-за прорыва дамбы на реке Стрвяж была угроза затопления семи сел в Самборском районе.

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