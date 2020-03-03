В Украине обнаружили коронавирус: глава Минздрава оценила действия врачей

В Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, отметила Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, комментируя информацию о том, что в Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавируса, отметила, что ситуация полностью контролируется. Об этом чиновница написала у себя в Facebook.

Она отметила, что мужчина, у которого выявили коронавирус, вернулся в Украину из Италии.

"При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляцию, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена, поскольку она была единственной контактным лицом", – сообщила Скалецкая.

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По ее словам, ситуация полностью контролируется.

"Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов", – подчеркнула чиновница.

Министр напомнила, что в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и пять тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают – что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирус.

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"Прошу всех, особенно лиц, возвращающихся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям ВОЗ. При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о вашем путешествии", – написала Скалецкая.

Ранее сообщалось, что в Украине подготовились появлению в стране нового коронавируса. В каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом, а в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины круглосуточно дежурит санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных.

Тем временем ученые предупредили, что у пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа, могут отсутствовать симптомы заболевания: повышенная температура или патологические процессы в легких на снимках компьютерной томографии.

Более детально читайте в материале: Коронавирус уже в Украине: все подробности эпидемии, карта зараженных стран.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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