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В Украине обостряется ситуация с коронавирусом: онлайн-брифинг Минздрава

29 июля, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние дни количество зараженных колеблется в районе тысячи каждые сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Он расскажет, сколько человек заразилось за последние сутки и ответит на вопросы.

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Напомним, по состоянию на утро 28 июля в Украине было зафиксировано 919 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 13. За понедельник выздоровели 622 человека. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 147.

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В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Теперь Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны".

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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