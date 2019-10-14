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В Украине объявили штормовое предупреждение

14 октября, 13:47

Сложные погодные условия ожидаются в нескольких областях страны

/ Фото: Pixabay

Несмотря на то, что синоптики порадовали прогнозом погоды на неделю, в 10 областях Украины на 15 октября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, ожидается первый – самый низкий, "желтый" – уровень опасности из-за тумана.

"Ночью и утром 15 октября в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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При этом 15 октября теплее всего будет в центре и на западе страны. Местами увеличится облачность, но дождей не прогнозируют нигде.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями осадки начались 5 октября. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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