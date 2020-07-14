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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

14 июля, 09:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Во вторник, 14 июля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра и град. Из-за непогоды в стране объявили штормовое предупреждение.

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"По данным Укргидрометцентра, 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реке Стрвяж возле села Луки (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,2 – 1,0 м. Спасатели предупреждают о возможных затоплениях поймы, сельхозугодий, достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов и домов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, если на реке Припять сохранится тенденция повышения уровня воды на 1-3 см в сутки, то в створе поста Речица и на реке Стоход 14-17 июля будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.

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Ранее мы сообщали, что в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

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Также напомним, на западной Украине молния убила мужчину.

Как бушевала непогода в Буковеле – смотрите видео:

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