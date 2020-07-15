В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие регионы обрушится непогода

Из-за непогоды в Украине второй день подряд объявляют штормовое предупреждение. Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в Сумской и Харьковской областях ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в этих регионах ожидаются значительные дожди (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, в Николаевской, Херсонской и Донецкой областях, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также спасатели предупреждают, что на реке Припять сохранится тенденция повышения уровня воды на 1-3 см в сутки. А в створе поста Речица и на реке Стоход 14-17 июля будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков.

Ранее мы сообщали, что в Украине в результате непогоды были обесточены более полусотни населенных пунктов.

В тренде В Украине снова бушевала непогода: обесточены более полусотни населенных пунктов

Также напомним, как ливень затопил Запорожье. Автомобили там "плыли" в пробках, а светофоры отключились.

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Там сильный поток воды сбил с ног женщину – смотрите видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Instagram/ridne.zp

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