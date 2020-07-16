Западной Украине снова не повезет: синоптики объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Из-за непогоды в Украине третий день подряд объявляют штормовое предупреждение. Сегодня, 16 июля, в некоторых регионах будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на западе Украины ожидаются грозы (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, спасатели предупреждают, что на реке Припять сохранится тенденция повышения уровня воды на 1-3 см в сутки. А в створе поста Речица и на реке Стоход 14-17 июля будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков.

Напомним, в Украине вчера снова бушевала непогода: были бесточены более полусотни населенных пунктов.

Также ранее мы сообщали, что в Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

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Кроме того, ливень затопил Запорожье. Автомобили там "плыли" в пробках, а светофоры отключились.

Сильный поток воды сбил с ног женщину – смотрите видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Instagram/ridne.zp

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