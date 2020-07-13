В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

В понедельник, 13 июля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды в стране объявили штормовое предупреждение.

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"За данными Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область соответственно) ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 1,3 м. При значительных дождяхвозможно формирование значительного местного и склонного стока. А на реке Стрвяж неподалеку села Луки (Львовская область) вероятен начальный выход воды на заводь.

Отмечается, что в связи с осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с повышением уровней воды на 0,2 – 0,7 м. А в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

"11-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных построек, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области", – говорится в сообщении.

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