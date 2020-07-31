В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие регионы обрушится непогода

Из-за непогоды в Украине третий день подряд объявляют штормовое предупреждение. Сегодня, 31 июля, в некоторых регионах будет наблюдаться ухудшение погодных условий.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются грозы. Местами град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый).
А в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы сообщали, что в Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария.
Также напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье в селе Верхний Студеный Межгорского района образовались заторы из поваленных веток на реке Студенок. А на один из частных дворов обрушился оползень – спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.
Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.
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