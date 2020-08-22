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В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях будет опасно

22 августа, 08:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Также в стране будет сохраняться пожарная опасность

На часть областей Украины сегодня, 22 августа, обрушатся сильные дожди и грозы. В связи с этим спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, непогода будет царить в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму. Там, кроме сильных осадков, ожидаются грозы и шквалы со скоростью 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также 22 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что в Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария.

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Также напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье в селе Верхний Студеный Межгорского района образовались заторы из поваленных веток на реке Студенок. А один из частных дворов пострадал от оползня – спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.

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Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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