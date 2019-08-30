В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

В Украине сохраняется наивысший уровень пожарной опасности и, чтобы сберечь природу, лесники организовывают пожарные патрули. Журналисты "Сегодня" наблюдали, как они работают в Черкасской области.

По словам специалистов, чаще всего огонь вспыхивает из-за человеческой неосторожности, ведь достаточно одной искры, чтобы сухая трава загорелась.

Чтобы не допустить беды, в леса Черкасской вышли пожарные патрули, которые напоминают отдыхающим о правилах безопасности.

"Разжигание костра запрещено. Использование открытого огня в лесу запрещено. Пожалуйста, ознакомьтесь", – раздают участники патруля предупреждающие буклеты отдыхающим.

Пока здесь работают только пять патрулей. Их машины оборудованы всем необходимым, чтобы потушить небольшой пожар.

В машине установлена ​​бочка на 500 литров с водой. Есть лопаты и топоры. А обнаруживают пожары с помощью камер видеонаблюдения, закрепленные на высоте около полусотни метров. Благодаря им, очаги возгорания видно за десятки километров.

С начала года в Украине выгорели уже 700 гектаров лесов. Черкасскую область масштабные пожары пока обошли.

"Каждый день мы патрулируем, чтобы не возник крупный лесной пожар. Чтобы в максимально короткие сроки выявить и локализовать его. Уже было обнаружено 12 лесных пожаров", – говорит главный лесничий Черкасского лесхоза Александр Сидоренко.

По прогнозам синоптиков, жара и засуха продлятся еще около недели. Поэтому лесники просят украинцев быть бдительными с огнем, чтобы не спровоцировать стихийного бедствия.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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