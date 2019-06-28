В Украине объявлено штормовое предупреждение

Помимо мокрой погоды синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Фото: Pixabay

Сегодня в ряде областей Украины ожидается осложнение погодных условий – к дождям присоединиться и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что 28 июня в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). На большей части территории страны, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что сегодня в Украине дожди с грозами ожидаются в центральных, северных и восточных областях, а также похолодание до 20 градусов.

Кроме того, на выходных похолодает до +6 и дожди уйдут не сразу. В ближайшие дни украинцев предупреждают о резком перепаде температуры – после недавних +35 воздух остынет до +20, но холодней всего будет ночью. Также стало известно, когда снова наладится погода.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 27 июня столицу накрыл сильный ливень. Дошло до того, что в Киеве ветер сорвал крышу и повалил дерево, а по городу начались масштабные пробки. В столице произошло более 15 аварий из-за непогоды. Смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.

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