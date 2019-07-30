В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Украине синоптики предупредили об ухудшении погоды – в некоторых районах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем 30 июля на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).
Кроме того, сегодня будет сохраняться в южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:
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