В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине сегодня ожидаются не только дожди и температурные перепады, но и объявлено штормовое предупреждение в ряде областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня днем в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).
Кроме того, в южных, восточных, большинстве районов центральных и Ивано-Франковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
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