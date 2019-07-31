Большую часть страны снова накроет непогода, но, несмотря на дожди, будет чрезвычайная пожарная опасность

/ Фото: Pixabay

В Украине объявлено штормовое предупреждение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-31T09:45:31+03:00 Украина Большую часть страны снова накроет непогода, но, несмотря на дожди, будет чрезвычайная пожарная опасность

В Украине сегодня ожидаются не только дожди и температурные перепады, но и объявлено штормовое предупреждение в ряде областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня днем в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).

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Кроме того, в южных, восточных, большинстве районов центральных и Ивано-Франковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В тренде Дожди и температурные перепады: синоптики предупредили о непогоде

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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