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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ветер

21 января, 10:21

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей

/ Фото: Pixabay

В Украину настоящая зима придет только 22 января, а вот сегодня в ряде областей ожидается штормовой ветер. В то же время погода будет сухой.

По данным Укргидрометцентра, 21 января в западных и северных областях днем порывы ветра 15-20 м/с. Сильный ветер будет бушевать на западе везде, кроме Закарпатской области. Судя по карте, сильно дуть будет и в Киеве.

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Такой же прогноз подтвердила и синоптик Наталия Диденко и предупредила украинцев быть внимательными сегодня.

"Для лучшего планирования выбора гардероба, работы на свежем воздухе, для закрепления легких предметов прищепками и грузиками на открытых балконах, для оптимального и безопасного выбора мест парковки автомобилей, для особого внимания на размещение билбордов неподалеку ваших деловых и романтических свиданий – 21, 22 и 23 января ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы могут быть штормовыми, то есть, более 15 м/с", – написала она в Facebook.

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До пяти градусов тепла и сильный ветер: чего ждать от погоды 21 января (карта)

Синоптик также уточнила, что 21 января сильный ветер ожидается на западе и севере страны, а в следующие пару дней – по всей стране.

Также мы писали, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами в Украине температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за аномальной погоды под Житомиром проснулись медведи.

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Источник: Сегодня

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