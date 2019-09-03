Несмотря на мокрую погоду, почти по всей территории страны чрезвычайный уровень пожарной опасности

/ Фото: Pixabay

Сегодня, 3 сентября, синоптики предупреждают об изменении погоды. В ряде областей страны ожидается штормовой ветер и сильные дожди. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

Так, в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

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Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей территории страны, кроме большинства районов западных областей.

В тренде В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине почти везде зной и по-настоящему летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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