В Украине официально зарегистрировали ПЦУ

Руководящий орган единой поместной православной церкви закреплен юридически

Фото: Facebook

В Украине официально зарегистрировали ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2da/5ad/5c52da5ad4754.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2da/5ad/5c52da5ad4754.jpg 2019-01-31T13:22:00+02:00 Украина Руководящий орган единой поместной православной церкви закреплен юридически

Министерство юстиции зарегистрировало Киевскую Митрополию (руководящий орган) Православной церкви Украины, что делает ее официальной религиозной структурой в стране. Об этом сообщил в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Киевская Митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года", – написал он.

Теперь, согласно реестру Минюста, офис ПЦУ находится по адресу город Киев, ул. Трехсвятительская, 6 (Михайловский золотоверхий собор).

Отметим, недавно глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал, что после официальной регистрации Киевской Митрополии, другие епархии будут вносить изменения в устав и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместную православную церковь, будут юридически присоединяться к новой структуре.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Теперь четко определено, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины.

Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

В тексте Томоса говорится: "Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства".

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