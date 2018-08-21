В Украине орудуют психологи-аферисты: как не стать жертвой

Украинцев шантажируют психологи аферисты, которые выманивают у людей личную информацию, чтобы нажиться на ней. Журналисты "Сегодня" выясняли, как не попасться на крючок и отличить настоящего специалиста от мошенника.

Наталья Флер работает пиарщицей, и собирать рекламные листовки – ее профессиональная привычка. Недавно в ее руки попался флаер с приглашением бесплатно пройти тест на определение профессиональных качеств, якобы разработанный в Оксфорде.

"Я позвонила, меня пригласили в офис. Прошла тестирование, мне сказали, что результат пришлют на почту. Они, действительно, прислали мне на почту, только вот не результат. Было написано, что я должна заплатить компании деньги. Я ответила, что не собираюсь никаких денег прислать, на что мне пришло письмо о том, что они будут использовать мои личные данные в своих целях", – рассказала Наталья.

В компании, которая проводит эти тестирования заявили, что об инциденте слышат впервые.

"Хочу сказать, что мы никаких таких рассылок не предоставляем. То есть это частный случай и поверьте, мы выясним, кто из сотрудников это сделал", – заявили журналистам.

Однако Наталья переживет, що предоставила свои персональные данные недобросовестным людям.

Вопросы этого теста мы показали психологу Надежде Рогозиной. По ее мнению, тест составлен непрофессионально и в целом похож на мошенничество.

"Где-то половина вопросов не имеют никакого отношения к личности, личностным качествам... Они довольно странные. Это популярный маркетинговый ход – "ты пройти тест, а потом приходи к нам, и мы дадим результат". И что самое интересное, они называют тест "оксфордским", но он не имеет никакого отношения к университету", – пояснила Рогозина.

Поэтому эксперты советуют: если вам предлагают тестирование личности – требуйте сертификаты. Любая психологическая методика, прежде чем ее начнут использовать на практике, проходит многочисленные международные проверки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, чему можно научиться на курсах по психологии и кому они будут полезны.