В Украине остановки общественного транспорта оградят специальными столбиками

Сейчас на остановках городов происходит около двухсот аварий в сутки и эта цифра продолжает расти

Остановки общественного транспорта оградят специальными столбиками. Так чиновники предлагают защищать пешеходов от бешеных водителей. В столице уже построили первую такую конструкцию.

Сейчас на остановках городов происходит около двухсот аварий в сутки. И цифра продолжает расти. Чтобы снизить количество жертв, в Министерстве регионального развития решили оборудовать остановки в областных центрах защитными столбиками. Дело недешевое: стоимость оборудования одной остановки – несколько миллионов гривен. Деньги будут відселять из госбюджета.

"Необходимо серьезное бетонное основание, которое в состоянии сдержать удар грузового автомобиля или даже автобуса. Это не просто забор, который устанавливается у нас, например, там, где мы отделяем проезжую часть от тротуара. Такие заборы не рассчитаны на поглощение удара", – поясняет Александр Кава, советник Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Одна из таких остановок уже работает в тестовом режиме в центре Киева.

Специалист по планированию транспортной системы столицы Дмитрий Беспалый тоже не уверен, что эти столба защитят людей в случае аварии.

"Это просто, по сути, декоративный элемент, который создает впечатление, мнимое впечатление, безопасности и просто", - считает эксперт.

По его словам, лучше лечить болезнь, а чем ее последствия. Например, в Греции, Франции, Италии вместо расходов на защиту остановок, власть повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями. Это за последние несколько лет уменьшило количество аварий на дорогах Европы втрое.

Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель такси влетел в остановку, есть жертвы.

Также сообщалось, что под Харьковом легковушка врезалась в остановку: погибла женщина.