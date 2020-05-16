В Украине от COVID-19 выздоровело рекордное количество людей

Количество зараженных коронавирусом в Украине растет. За последние сутки было зафиксировано 528 новых случаев. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев заражения. Выздоровели 433 человека – это рекордный показатель. Умер 21 человек.
Как отмечается, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее сообщалось, что со следующей недели власти готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусу.
Как известно, в Украине карантин продлен до 22 мая, однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, действие карантинных мер будет продлено и в дальнейшем.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк