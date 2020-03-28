В Украине от коронавирусной инфекции умерли уже девять человек

По состоянию на 22:22 28 марта зафиксировано девять летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 356 случаев COVID-19.
В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусной инфекцией.
Пять человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем по данным только вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовано более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры.
В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве медики будут оказывать медицинскую помощь всем киевлянам, у кого есть подозрение или инфицирование коронавирусом, независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачом.
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