В Украине отключат аналоговое телевещание: как это будет

В чем реальные преимущества трансляции цифрового сигнала и как настроить свой телевизор – узнавали журналисты "Сегодня"

Уже завтра, 1 сентября, в Украине отключат аналоговое телевещание. Какие реальные преимущества современных способов трансляции сигнала? Как настроить свой телевизор и что для этого нужно?

Смотрите сегодня, 31 августа, в 23:20 в специальном репортаже "По следам цифрового телевидения. Пролог"!

Сайт "Сегодня" писал о том, как украинцы выиграют от перехода на цифровое телевещание. Специалисты отмечают, что технически аналоговое телевидение устарело – если его отключить, то можно будет развивать скоростной интернет в Украине.

Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявлял, что переход на новый вид сигнала пройдет быстро и безболезненно, ведь почти все дома уже подключены к спутниковому или кабельному телевидению.

Однако Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года, сделав ряд исключений:

на территориях, граничащих с Россией;

в зоне проведения ООС, в Крыму;

для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ);

для местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.

Мы сообщали, что Кабмин заявлял об отключении аналогового телевещания, продлив сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области.

Тем временем, Киев и Кировоградская область раньше всех попрощались с аналоговым телевидением - старые антенны ТВ-сигнал уже не ловят.