В Украине открылся сезон ранних овощей: стоит ли бояться нитратов
Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории
В Украине открылся сезон ранних овощей. Но украинцы не спешат их покупать – опасаются, что нитратов много.
Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории. Для этого купили один кочан в супермаркете, второй на рынке.
Образец, который был приобретен на территории рынка, показал содержание нитратов 75,1 мг на килограмм, образец, который приобрели в супермаркете – 85,5 мг на килограмм. При этом допустимая норма составляет 900 мг на килограмм.
Поэтому все образцы капусты оказались абсолютно безопасными для употребления.
Тем, кто все же боится нитратов, диетологи советуют добавлять сок лимона – он нейтрализует нитраты.
Овощи советуют покупать у надежных продавцов и обязательно требовать сертификат лабораторных исследований.
Напомним, ранее в Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами. В овощную корзину вошли продукты, которые составляют борщевой набор, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.
Кроме того, "Сегодня" выяснили, когда подешевеют овощи весной 2019 года.
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