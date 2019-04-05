В Украине открылся сезон ранних овощей: стоит ли бояться нитратов

Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории

В Украине открылся сезон ранних овощей: стоит ли бояться нитратов 2019-04-05T22:30:00+03:00 Украина Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории

В Украине открылся сезон ранних овощей. Но украинцы не спешат их покупать – опасаются, что нитратов много.

Насколько безопасна ранняя капуста журналисты "Сегодня" решили проверить в лаборатории. Для этого купили один кочан в супермаркете, второй на рынке.

Образец, который был приобретен на территории рынка, показал содержание нитратов 75,1 мг на килограмм, образец, который приобрели в супермаркете – 85,5 мг на килограмм. При этом допустимая норма составляет 900 мг на килограмм.

Поэтому все образцы капусты оказались абсолютно безопасными для употребления.

Тем, кто все же боится нитратов, диетологи советуют добавлять сок лимона – он нейтрализует нитраты.

Овощи советуют покупать у надежных продавцов и обязательно требовать сертификат лабораторных исследований.

Напомним, ранее в Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами. В овощную корзину вошли продукты, которые составляют борщевой набор, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, когда подешевеют овощи весной 2019 года.

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