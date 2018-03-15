В Украине открыт новый студенческий конкурс: победители поедут в Японию

15 марта в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Фонд Бориса Колесникова торжественно открыл образовательный проект "Программист 2018". Конкурс проводится впервые для студентов Украины, которые учатся на IT-специальностях.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников подчеркнул, что в последнее время усилилась тенденция переезда за границу лучших украинских IT-специалистов, а цель конкурса "Программист 2018" – поддержать украинскую молодежь, дать ей стимул работать и развиваться в родной стране. По итогу проекта, лучшие студенты будут награждены поездкой на крупнейшую в мире выставку электроники и информационных технологий Сeatec Japan 2018 в Японию. Там их ждет не только знакомство с новинками и инновациями отрасли, но еще и лекции, семинары, общение с лучшими специалистами в мировой IT-сфере, а также бесценный опыт, который они в будущем применят в Украине.

"Задача Фонда – показать студентам мир, Японию, ее достижения в электронной промышленности и информационных технологиях, начиная с 1950-1960-х годов прошлого века, когда благодаря высоким технологиям экономика Японии показала рекордные темпы роста. На сегодня это одна из самых мощных стран в мире, которая работает над стратегией "Общество 5.0", пока мы, условно говоря, обсуждаем "Общество 2.2". Украинских студентов ждет встреча со страной, где будущее уже наступило", – отметил Борис Колесников.

К участию в конкурсе "Программист" приглашаются все ведущие вузы страны. Студенты, которые заинтересовались проектом, до 1 мая должны зарегистрироваться на сайте благотворительного Фонда www.kolesnikovfund.org. Затем конкурсанты сформируют свои команды (по пять человек) и в июне на хакатоне презентуют членам жюри программные продукты, мобильные приложения, стратегии для решения поставленных перед ними задач. Победителями "Программиста 2018" станут шесть команд, которые представят перспективные и социально значимые проекты. Эти тридцать молодых специалистов будут награждены дипломами на поездку в Японию, которая состоится в октябре.

"Фундаментальные знания и прикладные информационные технологии, которыми овладевают нынешние студенты, должны стать локомотивом отечественной экономики. Мы благодарны Фонду Бориса Колесникова за интересную инициативу и поддержку молодых специалистов этой стратегически важной отрасли Украины. Не сомневаюсь, что студенты нашего университета с их уровнем подготовки и знаний войдут в число победителей проекта и посетят ведущую специализированную выставку передовых технологий в Токио", – рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский.

Напомним, благотворительный Фонд реализует образовательные проекты для студентов авиационных, морских, архитектурных, аграрных, пищевых и транспортных вузов. В течение 10 лет он поддерживает молодых украинских специалистов, дает им шанс презентовать свои разработки и стартапы лучшим представителям этих отраслей, а также посетить ведущие профильные выставки по всему миру.