В Украине отменили обязательную школьную форму
Президент Владимир Зеленский упростил жизнь украинским родителям
После появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский упразднил такую норму.
Об этом говорится в президентском указе №418/2019, которым глава государства отменил действие 61 указа своих предшественников, в том числе и указ от 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".
Читайте также
Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.
Стоит отметить, что в петиции на сайте президента родители школьников назвали требование о школьной форме дискриминационным и заявили, что на сегодняшний день покупка такого костюма наносит ощутимый удар по семейному бюджету.
Напомним, ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о минусах школьной формы. В частности, по ее словам, одинаковая одежда никоим образом не влияет на показатели успеваемости и посещаемости учащихся, а также не лучшим образом влияет на креативность детей и их свободу самовыражения.
Также ранее "Сегодня" писали о том, что в Киеве внедряют новую систему школьных завтраков. Ребенок будет сам выбирать, что и сколько ему есть.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине отменили обязательную школьную форму". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьный шопинг: родители объединяются в группы для совместных покупок
Собирая ученика, харьковчане рекомендуют экономить в стоках, на рынках и в сети
Осень близко: почем школьная форма и набор всего необходимого для первоклассника
Мамы советуют покупать б/у вещи и заказывать тетради оптом
"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах
22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?
В киевские школы начали набирать первоклашек: правила приема и первые жалобы
В прошлом году ввели новый порядок зачисления первоклашек