В Украине отменили обязательную школьную форму

Президент Владимир Зеленский упростил жизнь украинским родителям

Фото: AFP

После появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский упразднил такую норму.

Об этом говорится в президентском указе №418/2019, которым глава государства отменил действие 61 указа своих предшественников, в том числе и указ от 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".

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Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.

Стоит отметить, что в петиции на сайте президента родители школьников назвали требование о школьной форме дискриминационным и заявили, что на сегодняшний день покупка такого костюма наносит ощутимый удар по семейному бюджету.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о минусах школьной формы. В частности, по ее словам, одинаковая одежда никоим образом не влияет на показатели успеваемости и посещаемости учащихся, а также не лучшим образом влияет на креативность детей и их свободу самовыражения.

Также ранее "Сегодня" писали о том, что в Киеве внедряют новую систему школьных завтраков. Ребенок будет сам выбирать, что и сколько ему есть.

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