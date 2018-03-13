В Украине отменили талоны на прием к врачу

Также отменяются медицинская карта студента и карта ребенка для поступления в школу и детский сад

Министерство здравоохранения Украины отменило морально устаревшие формы первичной учетной документации, к которым, в частности, относятся талоны на прием к врачу.

Соответствующий указ вступил в силу 13 марта, говорится на сайте Минздрава.

Согласно приказу, отменяются последние талоны в медицинских учреждениях – талон амбулаторного пациента, талон на прием к врачу и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов.

Также отменяются контрольная карта диспансерного наблюдения книга записи вызовов врачей на дом, медицинская карта студента и медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад.

Отныне для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего врача, и получить стандартную справку.

"В течение десятилетий врачи, медсестры и работники регистратуры заполняли вручную кипы бумаг. Они не имели практической необходимости, но занимали кучу сил врачей, часы ожидания пациентов и гектары леса. Однако в отличие от леса, который можно вырастить снова, нельзя вернуть время врачей и пациентов.Мы переходим на новую философию сбора статистики: должно заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте", – написала в Facebook в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В то же время, Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использование классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей. Супрун объяснила, что отныне перестал существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных". Он становится Журналом регистрации амбулаторных пациентов".

"В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и на дому. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2. С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически из записей амбулаторной карты", – написала в. а. министра.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык сообщил, что в рамках программы "Доступные лекарства" планируется в пяти регионах Украины ввести в действие услугу "электронный рецепт".

Ранее сайт "Сегодня" писал, в Украине меняются правила обращения к врачу: что теперь нужно делать.