В Украине отработали систему многоэшелонную ПВО: появилось видео пусков ракет

Вооруженные силы Украины провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык", во время которых отрабатывалась система многоуровневой эшелонированной противовоздушной обороны. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, цель этих комплексных учений и испытаний – это отработка системы многоэшелонную противовоздушной обороны страны, определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны.

"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины, ведь именно система ПВО Украины до 2014 года претерпела наибольших потерь и сознательного последовательного разрушения", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

Напомним, в ракетных стрельбах под Крымом были задействованы подразделения ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, "Бук-М1", ЗРК С-125М1, ЗРК "Оса-АКМ", "Тор".

Отметим, что из-за войны на востоке страны, Украина вынуждена была восстанавливать свой ракетный щит – начались разработки новых мощных вооружений, в том числе и крылатой ракеты. Мы писали, какие новые ракеты появятся в ВСУ и на что они способны.