В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики рассказали, когда и где похолодает

Жара вместе с летом уже отступили и теперь в Украине будет холодать

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В Украине будет продолжать холодать, в некоторых районах даже ожидаются заморозки. В Укргидрометцентре рассказали, где ждать существенного падения температуры.

Синоптики отмечают, что сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение этого месяца осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения.

Средняя месячная температура воздуха составляет 12-19 градусов, в горных районах 8-13 тепла. Однако во второй половине месяца уже стоит ожидать заморозков.

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"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", – говорится в сообщении.

В тренде В Украине еще больше похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики и раньше обещали еще теплый сентябрь – так и вышло, но дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В то же время сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги лета в столице. По их данным, лето 2019 года в Киеве стало одним из самых жарких почти за 140 лет.

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