В Украине планируют изменить военные звания в соответствии со стандартами НАТО
По словам Геращенко, законопроект на днях внесут в Раду
В Верховную Раду внесут новый законопроект о приведении воинских званий в соответствие со стандартами НАТО. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает пресс-служба Верховной Рады.
По ее словам, законопроект будет зарегистрирован уже в ближайшее время.
"Ирина Геращенко сообщила, что на днях в парламенте будет зарегистрирован законопроект, целью которого является внедрение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ. По словам политика, законопроект направлен на обеспечение соответствия воинских званий к эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116", – говорится в сообщении Верховной Рады.
Напомним, в феврале Рада провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО. В частности, проектом предлагалось, что нынешние воинские звания – рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, заменят на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс остается надежным партером Украины для членства в Альянсе.
Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - сказал глава Альянса Йенс Столтенберг,.
Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
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