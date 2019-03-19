В Украине планируют изменить военные звания в соответствии со стандартами НАТО

По словам Геращенко, законопроект на днях внесут в Раду

Фото из открытых источников.

В Украине планируют изменить военные звания в соответствии со стандартами НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg 2019-03-19T14:57:56+02:00 Украина По словам Геращенко, законопроект на днях внесут в Раду

В Верховную Раду внесут новый законопроект о приведении воинских званий в соответствие со стандартами НАТО. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает пресс-служба Верховной Рады.

По ее словам, законопроект будет зарегистрирован уже в ближайшее время.

"Ирина Геращенко сообщила, что на днях в парламенте будет зарегистрирован законопроект, целью которого является внедрение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ. По словам политика, законопроект направлен на обеспечение соответствия воинских званий к эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116", – говорится в сообщении Верховной Рады.

Напомним, в феврале Рада провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО. В частности, проектом предлагалось, что нынешние воинские звания – рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, заменят на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс остается надежным партером Украины для членства в Альянсе.

Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - сказал глава Альянса Йенс Столтенберг,.

Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

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