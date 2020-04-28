В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Украине приближается к психологической отметке – еще сутки и может стать 10 тысяч. На данный момент инфицированных 9410 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, только за сутки умерло почти 20 человек.

"За прошлые сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медика. Было госпитализировано 147 людей. Печально об этом сообщать, но за последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями – это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 человек, из них 639 детей, а также 1843 медика. Всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев 239", – сказал он.

Степанов добавил, что за последние сутки самое наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было в Киеве – 78 и в Черновицкой области – 54. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9009 случаев COVID-19, из которых 220 летальных, 864 пациентам удалось вылечиться. Только за воскресенье количество инфицированных выросло на 392 человека.

В Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказывал, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше чем через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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