В Украине почти тысяча зараженных за сутки: новые данные по COVID-19

Эпидемия не отступает, стало еще больше больных

За вчерашний день в Украине зафиксировано 920 новых случаев коронавируса, а умерли 15 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 920 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 64 849.

Вчера умерли 15 человек (всего уже 1 605). При этом существенно снизилось количество выздоровевших – всего 310 за прошлые сутки (35 807 за все время эпидемии).

Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине было зафиксировано 1 106 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 19. За пятницу выздоровели 611 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 129.

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В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Теперь Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны".

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Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано, и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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