В Украине почтили память жертв сталинского террора

Расстрелять или сослать в ГУЛАГ – без суда и следствия. В воскресенье в Украине почтили память жертв Большого террора 1937- 38-го годов. Под маховик репрессий – попали почти 200 тысяч украинцев. Из них – выжил только каждый третий. За кем приезжали черные воронки и как люди попадали в расстрельные списки НКВД.

О сталинских репрессиях в семье Ткачук знают не со слов историков. Их родственника Иосифа Ткачука, простого селянина, в 1931-м раскулачили и отправили, предположительно, на строительство Беломорканала.

О том, что в НКВД донес сосед, узнали из личного дела лишь в 2000-м году. После открытия архивов. Здесь же прочли, что по возвращению, в 37-м, за родственником приехал черный воронок – в этот раз за "антисоветскую агитацию". Его расстреляли.

Иосиф Ткачук – один из 18 тысяч жертв большевистского террора, захоронененых в Быковнянском лесу под Киевом. Расстрелянных может быть и больше. В базе историков – более 30-ти тысяч человек. Но процесс идентификации – непрост.

Каждую ночь на захоронение в Быковню привозили от нескольких человек до нескольких сотен убитых. Их доставляли из Лукьяновской тюрьмы и нынешнего Октябрського дворца, бывшей пыточной НКВД.

Массовые расстрелы и ссылки в ГУЛАГ организовали с одной целью: уничтожить всех реальных и мнимых врагов Сталина. Были установлены лимиты на аресты. Но на местах проявляли инициативу. План по расстрелам только в Украине перевыполнили в 20 раз. По арестам – в три раза.

Жертвами сталинского террора становились по социальному, политическому, но чаще всего национальному признаку. Кроме украинцев, под прицелом большевиков оказались поляки, немцы, латыши, румыны, греки и болгары. Их обвиняли в шпионаже.

Главным исполнителем терорра был нарком внутренних дел Николай Ежов. Его самого, как и многих работников НКВД, в конце "чисток" расстреляли.

В 1937-м в Карельском урочище Сандармох среди убитых заключенных Соловецкого лагеря были 200 украинцев: деятели искусства, писатели и ученые. Историки утверждают: идентифицировать жертв репрессий 37-38 годов легче, чем, например времен начала войны. Тогда механизм террора "упростили". И дело помещалось на двойном листе в клетку.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Быковнянские могилы" являются наиболее живым свидетелем коммунистического террора, ярким доказательством преступления против человечества.

Напомним, 5 мая в Украине вступил в силу закон, который был принят Верховной Радой в марте, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".