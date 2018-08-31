В Украине подешевеют ж/д билеты – "Укрзализныця"

Это произойдет из-за вступления в действие нового коэффициента индексации к тарифам на перевозку пассажиров

С 1 сентября в Украине цены на пассажирские железнодорожные перевозки будут снижены. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что это произойдет в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам.

Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев – Львов в вагоне купе поезда № 141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333,92 грн, в вагоне купе поезда № 29 Киев – Ужгород билет стоит 728,19 грн, а будет стоить 696,39 грн.

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Данный коэффициент будет действовать до конца месяца, после чего будет введен еще ниже коэффициент – 0,93. В период с 1 июня по 31 августа действовал календарный период с коэффициентом 1,07.

Напомним, с 30 мая в Украине были повышены цены на ж/д билеты на 12%. Однако то повышение тарифов не последнее в 2018 году — осенью планируется еще одно. УЗ поднимет цены с 1 октября еще на 12%. Таким образом, суммарный рост за год составит более 25% от нынешних цен.

17 августа очередное повышение тарифов на грузовые перевозки обсуждали промышленники, аграрии, эксперты и инициатор повышения – "Укрзализныця". Тема острая, и бьет по финансам большого количества украинских компаний. Но, в конце концов, именно обычные украинцы будут платить за такое подорожание из собственного кармана.

Но то же время стоит отметить, что цены растут на билеты, а вот поезда, в которых ездят украинцы, изношены на 90%. Сайт "Сегодня" разбирался, чем грозит такой уровень износа поездов, и когда украинцы будут ездить в новых комфортных вагонах.