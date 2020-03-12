В Украине подтвердили еще два заражения коронавирусом: подробности

Один заболевший обнаружен в Черновицкой области, другой - в Житомирской

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_Инфо".

"В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии на протяжении минувших 14 дней", - говорится в сообщении.

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Врачи заверили, что пациенты были изолированы, они проходят симптоматическое лечение, ведется работа с людьми, которые контактировали с заболевшими.

Отметим, что до сих пор коронавирус подтвердили только у одного украинца – COVID-19 заразился житель Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. За мужчиной сейчас следят медики, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

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