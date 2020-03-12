Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

В Украине подтвердили еще два заражения коронавирусом: подробности

12 марта, 19:04

Руслан Ровик

Один заболевший обнаружен в Черновицкой области, другой - в Житомирской

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_Инфо".

"В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии на протяжении минувших 14 дней", - говорится в сообщении.

Реклама

Врачи заверили, что пациенты были изолированы, они проходят симптоматическое лечение, ведется работа с людьми, которые контактировали с заболевшими.

В тренде
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент

Отметим, что до сих пор коронавирус подтвердили только у одного украинца – COVID-19 заразился житель Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. За мужчиной сейчас следят медики, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный моментУкраина
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробностиУкраина
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...