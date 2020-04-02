В Украине подтверждено 897 случаев COVID-19

Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине.

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Реклама

Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале.

Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Всего зафиксировано 22 летальных случаи COVID-19 в Украине. В общем 19 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.

Ранее мы сообщали о том, как в Киеве будут следить за теми, кто обязан сидеть дома. В базе данных центра, по состоянию на 2 апреля, есть около 37 тыс. человек. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта, люди, заболевшие COVID-19 и те, с кем контактировали больные.

Также ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало протокол оказания медицинской помощи при лечении от коронавирусной болезни COVID-19. Правительство разработало инструкции для врачей, которые работают с пациентами с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама