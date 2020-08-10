В Украине похолодает и станет больше дождей: как изменится погода

Текущая неделя в Украине будет прохладной и дождливой

В Украину вернулись дожди и в ближайшие дни похолодает. Завтра еще будет довольно тепло, а в среду местами будет всего 20 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 11 августа в Украине ожидается теплая погода 25-30 градусов.

"Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта наиболее вероятные на западе, севере Украины и в Приазовье. Однако, поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но в меньших местных масштабах. Ветер северного направления, 3-8 метров в секунду", – написала Диденко.

В Киеве завтра будет теплый день, максимально до 28 градусов, возможен периодически дождь с грозой. А вот в среду и в течение недели похолодает до 21-24 градусов.

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"Уже 12 августа очень жарко будет в Западной Европе, а у нас похолодает до 20-25 градусов. Лишь в южной части, на юго-востоке и в центральных областях, близких к украинскому югу, еще будет значительно теплее, 26-30 градусов", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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