В Украине похолодает, местами заморозки: какой ждать погоды в пятницу

В Украине 22 мая ожидается довольно прохладная погода, ночью даже будет доходить до заморозков. С мокрой погодой не повезет жителям северных областей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"В Украине в пятницу ночью 2-8 градусов, на западе и в центре вероятные заморозки, днем ​​10-15 градусов. Ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны на северо-восточной части Украины (карта). На юге и Закарпатье – солнце. На остальной территории – локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями", – написала Диденко.

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В Киеве в пятницу холодно, днем ​​не выше 10-13 градусов. Возможен небольшой дождь, но существенных осадков не предвидится. Будет еще и ветряно.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 мая Украину накрыли дожди и местами бушевал сильный ветер. Так, например, в Харькове непогода устроила деревопад.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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