В Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина

Больше всего нарушений карантина выявлено в Донецкой области

Полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина в Украине.

Об этом информируют в МВД.

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Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях. Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по 9 в Ровенской и Кировоградской областях, 4 – в Николаевской, по 3 – в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 – в Житомирской.

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Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Видео: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские составили 31 административный протокол по факту нарушения правил карантина. В частности, правоохранители проверяют владельцев магазинов, кафе и фиксируют нарушения в сфере пассажирских перевозок.

Для проведения таких превентивных мер созданы совместные группы из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и представителей органов местного самоуправления.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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