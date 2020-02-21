В Украине построят госпиталь для лечения неизвестных инфекционных болезней – Минздрав

Чиновники утверждают, что госпиталь может быть построен за несколько дней

В Украине в случае необходимости могут построить модульный госпиталь для лечения ранее неизвестных инфекционных болезней. Об этом на внеочередной сессии Полтавского облсовета, которая рассматривает вопрос о ситуации по размещению в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" граждан, эвакуированных из Китая, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В Украине будет строиться госпиталь для лечения неизвестных инфекций. Как коронавирус и другие. Строительство такого госпиталя – это вопрос времени. Вот в Китае за 6 суток госпиталь построили. У нас есть похожая возможность развернуть модульный госпиталь. Я уже встречался с частным строителем, который строит модульный госпиталь для армии. Он готов сотрудничать. Мы можем развернуть мобильный госпиталь ГСЧС. Все эти вопросы изучаются, и в случае необходимости мы это сделаем", - заявил Ляшко.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как планировалась операция по эвакуации украинцев из Китая. Во время отчета правительства в парламенте он сообщил, что операция планировалась и принимались решения в условиях секретности.

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Напомним, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр Нацгвардии, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев.

Вечером семь автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехали на территорию санатория.

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Протестующие бросали камни в автобусы. В одном из них разбили стекло.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

Также вчера вечером министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.

Более подробно читайте в материале Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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