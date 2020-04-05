В Украине потеплеет до +20: прогноз погоды на начало недели

Погода будет не только теплой, но и сухой и солнечной

В ближайшие дни в Украине будет теплеть, погода будет солнечной и без осадков. К середине недели температура воздуха достигнет в некоторых областях 20 градусов тепла. При этом ночная температура будет все еще очень низкой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 6 апреля, в понедельник, в западных областях будет теплее всего – 14-17 градусов тепла. В центральных, северных и южных областях приятные 12-14 градусов, а немного свежее будет на востоке – 11-13 градусов. В Киеве 12-14 тепла. А вот ночная температура по Украине будет колебаться от -1 до +2.

Во вторник, 7 апреля, температура воздуха поднимется еще на пару градусов: на западе 17-19 тепла, на Закарпатье до +20; на севере, юге и в центре 14-16 тепла и на востоке те же 11-13. Ночью тоже от -1 до +2. Нигде осадков не ожидается. В Киеве будет максимум +16.

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В среду, 9 апреля, настоящая весна придет на всю территорию страны. 17-19 градусов синоптики обещают на западе, севере и в центре страны, на Закарпатье до +20. На юге на пару градусов спадет температура, но все равно будет тепло – до +15. На востоке от 13 до 17 тепла. Ночи немного потеплеют, до +4. В Киеве в среду будет шикарная погода: почти до 20 градусов и солнце.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В Сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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