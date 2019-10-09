В Украине потеплеет до +20: синоптик порадовала прогнозом погоды

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Бабье лето уже сегодня начинает вытеснять холода из Украины, а завтра будет еще теплее. 10 октября температура воздуха прогреется местами до +20. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью заморозки практически полностью исчезнут, за исключением, возможно, крайнего востока Украины.

"А завтра днем, 10 октября, столбики термометров подскочат до 14-20 градусов. Немного свежее будет в западных областях – 12-16 градусов, что также явно мед после недавних 2-5 градусов мороза ночью. Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны. Между прочим, юго-западный ветер может быть порывистым, порой (будет доходить) до сильного", – написала Диденко.

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В Киеве завтра днем ​​ожидается потепление до 16-18 градусов и без существенных осадков. Синоптик отмечают, что при такой температуре воздуха порывистый юго-западный ветер будет создавать иллюзию весенней погоды.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за холодов украинцы стали заражаються вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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