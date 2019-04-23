В Украине потеплеет до +20: синоптики порадовали прогнозом погоды

Мокрая и прохладная погода покинули территории Украины, и пришла настоящая весенняя погода

Фото: Сегодня

Дожди с грозами отступили, и сегодня по всей территории страны ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода. В некоторых областях температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, несмотря на прохладные ночи, когда температура не поднимается выше пяти градусов, а местами доходит и до заморозков, днем ситуации с погодой намного лучше. Так, в западных областях синоптики обещают 17-19 градусов тепла, на Закарпатье до +20. Везде сухо, солнечно и без осадков.

Такой же будет погода и в центральных, северных, восточных и южных областях. Везде сухо и температура воздуха 16-19 градусов тепла, в Киевской области до+20.

Отметим, что дождливая погода в последние дни периодически возникала в разных регионах страны. Так, например, как сообщалось на днях, в Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу. Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей.

Но пока в Украине обычная апрельская погода, в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.

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