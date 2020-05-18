В Украине потеплеет до +24, но повезет не всем: где ждать дождей

Во вторник погода будет довольно теплой, за исключением севера страны

Половину Украины завтра, 19 мая, зальют дожди. При этом на улице будет достаточно тепло на большей части территории страны. Только на севере будет всего около 13 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра в Украину атмосферный фронт с севера снова подкинет дождей. Осадки пройдут на западе, севере, в большинстве центральных областей и в Харьковской области (карта).

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В южной части Украины, в Днепре с районами, в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода. И только вечером в Днепропетровской области может пойти дождь.

"Ветер будет с запада, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 6-9 градусов, на севере местами 3-7 градусов, в южной части 8-13 градусов. Завтра днем ​​в Украине ожидается 14-20 градусов, на юге до +22, на западе 18-24 градуса, на крайнем севере 9-13 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью 7 градусов, днем ​​+17.

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Синоптик добавила, что со вторника немного еще похолодает. К выходным умеренно теплая, временами прохладная, погода удержится с периодическими дождями. А немного потеплеет уже со следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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