В последнее время страну окутало холодом и украинцев поливают дожди

В субботу, 16 мая, в Украине начнет налаживаться погода – дожди уйдут из большинства областей, а столбики термометров "поползут" вверх. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, от Испании через север Италии, Хорватию в Украину вытянулась влажная полоса – это система атмосферных фронтов (синие "кустики" – волны на фронтах, где осадки интенсивные (карта).

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Поэтому ближайшей ночью в Украине умеренные, временами сильные, дожди пройдут на западе, севере и в центре. Юг и восток будет вне фронтов – там сухая погода. Днем в субботу эта интенсивная влажная зона пойдет на восточные области.

"Западная часть очистится от дождей. На остальной территории Украины – в северных и центральных областях – существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли. Температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, 4-8 градусов, на юге 8-13 градусов. Завтра днем в пределах 14-19 градусов, на юге 17-22 градуса. Свежее будет на востоке, где будут идти дожди, 11-14 градусов", – написала Диденко.

В тренде В Украине потеплеет и станет меньше дождей: синоптик рассказала о погоде в субботу

В Киеве ближайшей ночью и завтра днем небольшой дождь. Ночью 6-8 градусов, днем около +16. Ветер западный, умеренный.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

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А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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