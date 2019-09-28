В Украине потеплеет, но в ряде областей снова пройдут дожди

Осадки ожидаются на Правобережье и на северо-востоке

/ Фото: Pixabay

По всей Украине в субботу, 28 сентября, ожидается довольно теплая погода, однако в ряде областей будут осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях днем синоптики обещают до +18...+22 градусов, однако с дождями. Ночью температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов. Так, осадки прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, во Львовской, Тернопольской, Ровенской областях и на Волыни.

Кроме того, дожди сегодня пройдут в Винницкой (днем до +18 градусов), Хмельницкой (днем до +20 градусов) и Житомирской (днем до +17 градусов) областях, а также на севере – в Киевской (днем до +14 градусов) и Черниговской (днем до +18 градусов) областях, а также на северо-востоке – в Сумской области, где днем обещают +16...+18 градусов.

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На остальной территории страны будет в субботу солнечно и сухо. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях, по данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов.

В Кировоградской, Днепропетровской областях будет еще теплее – днем до +18...+20 градусов, на Юге будет даже жарко – +20...+22 градуса, а вот на Востоке температура днем будет в пределах +15...+18 градусов.

Согласно имеющемуся прогнозу, заморозков на территории страны не ожидается.

Отметим, что ранее, несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

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