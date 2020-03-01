В Украине потребовали уничтожать всех собак, не имеющих хозяев

В Украине зарегистрировали скандальную петицию, автор которой требует уничтожать всех собак, не имеющих владельцев. А также тех собак, которые нарушают общественный порядок. За несколько часов после опубликования она набрала около 50 голосов из необходимых 25 тыс. Такое требование не оставили без внимания защитники животных.

Например, основатель проекта UAnimals Александр Тодорчук (см. видео) говорит, что хоть и возмущен такой петицией, но уверен, что у нее нет шансов набрать нужное число голосов.

"На самом деле удивляться такой петиции не стоит, потому как люди есть разные. Лично я не верю, что она соберет нужное число подписей. Кроме того, ни президент, ни Верховная Рада не пойдут на нарушение закона, поэтому петиция не будет принята, – считает Тодорчук. – Но проблема обращения с животными в Украине сейчас актуальна. Очень часто правоохранители не приезжают на вызовы, связанные с жестоким обращением с животными. В стране в единичных случаях удалось довести дело до суда. Несколько лет тому назад в Украине была усилена ответственность за жестокое обращение с животными. Например, за особую жестокость сейчас предусмотрено до 8 лет тюрьмы. Но в реальности есть лишь единичные случаи, когда виновные получали тюремные сроки протяженностью от полугода до года. Например, человек, который издевался над котами и собаками и снимал все это на видео".

Также, как мы выяснили, у зоозащитников до сих пор на слуху резонансная история, связанная с издевательством над собакой-дворняжкой в Хмельницкой области. Напомним, в ноябре прошлого года один из местных чиновников привязал собаку сзади служебного авто, сел за руль и более километра волок пса по дороге. Сделал он это из-за того, что пес, якобы, покусал его мать. Это увидел один из проезжающих мимо спецназовцев и фактически спас собаку. Собака сейчас находится под опекой волонтеров и кинологов Нацполиции. Копы открыли уголовное дело, подозреваемому грозит до 3 лет ограничения свободы.

"Барсика периодически проведывает женщина, которая хотела бы его забрать себе. Пес, кстати, хорошо освоился в кинологическом центре полиции. Чиновника, который над ним издевался, уволили за то, что он использовал служебную машину в личных целях, а также объявили выговор. Уголовное производство расследуется", – рассказала нам руководитель зоозащитной организации Елена Голубничая. В тренде Чем удивит погода в последний день зимы: синоптики дали "теплый" прогноз (карта)

По ее словам, петиция, в которой идет речь о массовых убийствах собак – не единственная за последнее время.

"В Хмельницком был случай, когда бывший директор приюта пытался продвинуть петицию об усыплении собак. Она с грохотом провалилась. Мы подали встречную петицию – о стерилизации животных, она набрала в три раза больше голосов", – рассказала нам Елена Голубничая.

Напомним, ранее сотрудники ГСЧС Киевской области спасли пожилую собаку, которую неизвестный выбросил в реку в мешке.

"Иногда человеческой жестокости нет предела, объяснений и оправданий", – заявили тогда в ГСЧС.

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