Второй раз в истории: в Украине женщина стала генералом

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание. Об этом в Twitter сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, которая 25 марта отпраздновала свой профессиональный праздник.

"Президент Украины присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной, заместителю начальника ДКИБ (Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, – Ред.) – человеку, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Напомним, в октябре 2018 года звание генерал-майора получила начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

Как известно, в Украине готовится реформа СБУ – президент Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

В комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам.

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