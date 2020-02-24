В Украине появились шеф-повара "по вызову": приедут на вашу кухню и проведут мастер-класс

Блюдо от шефа с доставкой на вашу кухню. В Украине появился сайт, где каждый желающий может заказать себе еду как от кулинаров-любителей, так и от ведущих поваров страны. Готовые вкусности доставят домой или приготовят на ваших глазах. Да еще и научат кулинарным тонкостям. На мастер-классе от шефа побывал и корреспондент новостей "Сегодня".

"Сейчас приготовим скрамбл с салатом, помидорами черри и сыром моцарелла. Это очень хороший и вкусный завтрак для второй половинки", – начинает мастер-класс шеф-повар Андрей Клюс.

Изысканный завтрак для Андрея – вполне обычный. В течение последних 11 лет он проработал в четырех итальянских ресторанах. К тому же дважды становился шеф-поваром.

"Такое блюдо я могу приготовить у себя в ресторане и привезти его вам, отправить доставкой. Или могу приехать с продуктами, купленными заранее, и такое блюдо приготовить на вашей кухне", – говорит Андрей.

Выбрать себе повара и даже стать им для кого-то можно на специальном сайте. Там есть уже около двух сотен кулинаров. С описанием опыта и навыков. От этого и зависит, сколько будет стоить блюдо.

Анна Прокофьева, основательница проекта:

"Минимально вы можете заказать повара за 400 гривен. Это приедет повар-энтузиаст, такая бабушка, которая приготовит вам блинчики или вареники. Есть повара профессионалы. Стоимость их выезда – около двух-трех тысяч гривен". В тренде Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Одна из самых популярных ныне услуг – мастер-класс. Если же захотелось блюдо сложнее, чем яичница, то шеф-повар может приехать к вам домой и провести мастер-класс. Скажем, ризотто. Какой рис выбрать, как его правильно приготовить, и какие именно ингредиенты незаменимы. Залог вкусного ризотто – правильно выбрать рис, рассказывает шеф-повар по вызову семье Тимченко.

"Используют арборио, карнароли, итальянские сорта с большим содержанием крахмала. Но это может быть и украинский рис, обычный, но он должен быть круглозернистый".

Варить рис по-итальянски следует в бульоне из сушеных грибов, добавить свежие белые, и не забыть про лук, чеснок, белое вино и сливочное масло.

Заказать блюдо от повара или ее виртуозное приготовление у вас на глазах уже можно в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Виннице, Одессе и Чернигове.

А тем временем украинские повара оттачивают свои навыки и выходят на мировой уровень. Напомним, ранее мы писали о том, что украинские кулинары впервые примут участие в Кубке мира по кондитерскому искусству. Кондитерам нужно будет изготовить скульптуры из карамели и шоколада, мороженое и десерт.

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